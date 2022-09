Cooperfisa: la fabbrica delle fisarmoniche compie 100 (+1) anni. Concerto e porte aperte in azienda

Cento (+1) anni per Cooperfisa, prestigiosa realtà internazionale che porta avanti con successo la storica tradizione vercellese della produzione delle fisarmoniche.

A chiusura dell'anno di celebrazioni, sabato 17 e domenica 18 settembre sono previsti due giorni di eventi che avranno come protagonisti l'azienda, i suoi artigiani e gli artisti che, da tutta Europa, fanno riferimento a Vercelli per la creazione di questi meravigliosi strumenti musicali.

A raccontare gli appuntamenti della due giorni sono i titolari di Cooperfisa Emiliana Roviaro e il figlio Romeo Aichino. offrendo anche un excursus sulla storia dell'azienda. «La Cooperativa Armoniche nacque a Vercelli nel 1921 dall'esperienza di operai che si erano specializzati in altre botteghe di fisarmoniche e che decisero di fare il grande salto, mettendosi in proprio», ricordano. Due i grandi momenti di crisi: gli anni '40 con la guerra e la penuria di materie prime, e gli anni '60 quando le tastiere e le nuove mode musicali avviarono un periodo di declino che sembrava inesorabile. «Noi invece - ricorda Roviaro - ci abbiamo creduto e nel 1981 con mio marito Pancrazio Aichino e con un gruppo di artigiani storici abbiamo deciso di dare un seguiti a questo lavoro». Tra loro Nino Vanzini, Cesare Treviglio e Mariano Fiore ma anche giovani provenienti dalle scuole professionali.

E' stato poi grazie all'intuizione di Romeo Aichino, figlio della coppia, che le fisarmoniche Cooperfisa sono entrate nelle sale da ballo, nelle discoteche e nelle piazze e, dal 2004, a dare il suo contributo all'azienda c'è anche Paolo Corradino con idee e spirito imprenditoriale. Oggi sono una dozzina le persone che lavorano in via Donato; tra le 200 e le 250 le fisarmoniche prodotte in un anno, tra le quali alcune personalizzate per i maggiori artisti del settore.

«I nostri clienti sono una parte della nostra famiglia - raccontano Roviaro e Aichino - e infatti tutti hanno trovato il tempo di partecipare alla festa del centenario».

Sabato 17 settembre alle ore 20,30 al Teatro Civico di Vercelli, suoneranno al Gran Galà degli artisti nazionali e internazionali. La manifestazione, condotta da Carlo Casabianca, vede come protagonisti James Lesuer, dalla Francia, Gary Blair dalla Scozia, Eugenia Cherkazova dall’Ucraina, Dragoi Ion dalla Romania, Breda Horvat dalla Slovenia, Jovica Jovic dalla Serbia, il Gruppo Fisarmoniche dell'Alta Savoioa, dalla Francia e gli italiani: Gianluca Campi, Tiziano Chiapelli, Daniele Carabetta, Mimmo Mirabelli, Romeo Aichino, Carlo Savoino, la Fisaorchestra “Accordeon Group” diretta dal maestro Roberto Quaglia.

Domenica 18 settembre alle ore 10 incontro nella sede di Cooperfisa, dove per tutta la giornata esibizioni non stop con la presenza di grandi artisti internazionali. Sarà offerta la degustazione della panissa vercellese. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, ma è gradita la prenotazione al numero 351/6222206.

«Festeggiamo con piacere un'azienda storica - ha detto il sindaco, Andrea Corsaro, partecipando alla presentazione della due giorni insieme all'assessore Mimmo Sabatino -. Un'azienda che porta lontano il nome di Vercelli, fornendo agli artisti di tutto il mondo strumenti bellissimi e pregiati. Un'azienda che ci ricorda come la nostra città abbia alle spalle un'antica e prestigiosa tradizione di creatività nel campo dell'artigianato artistico».