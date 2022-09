Pro Vercelli bella ma sfortunata

Trento-Pro Vercelli 1-0

Corradini (T, autogol) al 15'.





Una buona Pro, ma il risultato lo sta facendo il Trento grazie a una autorete un po' maldestra e un po' sfortunata di Corradini,









Cronaca primo tempo

7'. Prima occasione per il Trento, con Pasquato, che entra in area: ha Masi davanti, che gli riduce l'angolo di tiro, la palla sul fondo, alla sinistra di Rizzo

9'. Lancio lungo per Pasquato che s'invola, ottima uscita di Rizzo coi piedi.

11'. Ancora il Trento vicino al gol. Colpo di testa di Garcia su angolo, salva Comi sulla linea.

15'. Autorete incredibile di Corradini che ricevuta palla da Rizzo cerca di restituirla al portiere ma invece il passaggio è per la porta sguarnita. Trento in vantaggio.

18'. Bella reazione dal punto di vista psicologico di Corradini che conquista palla e poi con una gran sventagliata serve Renault sulla sinistra.

19'. Batti e ribatti in area del Trento, Comi riceve da Della Morte, palo.

21'. Rizzo, parata strepitosa su colpo di testa di Garcia, servito su corner. Pro Vercelli in chiara difficoltà sui calci d'angolo del Trento.

Grande pressing della squadra di Paci che schiaccia il Trento nella sua metà campo per tre minuti consecutivi.

28'. Comi da posizione impossibile (troppo defilato sulla sinistra) in corsa, con caparbietà, riesca comunque a tirare di sinistro, prima di cadere.

33'. Comi serve Renault che supera un avversario e di destro impegna Marchegiani. Bella conclusione, tiro non troppo forte, però.

37'. Ci prova dalla distanza Mustacchio, alto.

Paci si sbraccia, forse in fase di non possesso qualcosa non va, ma pochi minuti dopo applaude la sua squadra, in effetti la Pro, subito il gol, ha avuto una reazione di carattere. Non domina, ma gioca meglio del Trento.

42'. Gran sinistro tagliato di Della Morte, para Marchegiani.

43'. Gran numero di Della Morte sulla sinistra che crossa, ma Mustacchio non arriva in tempo.

45'. Risponde il Trento con Saporetti, parata non difficile di Rizzo. Ancora Ferri di testa, altra parata facile di Rizzo.









Formazioni

Trento: Marchegiani; Galazzini, Garcia, Ferri, Fabbri; Belcastro, Cittadino, Damian; Saporetti, Pasquato; Brighenti. A disposizione: Tommasi, Trainotti, Ruffo Luci, Mihai, Matteucci, Bocalon, Ballarini, Carini, Semprini, Ianesi. All. D’Anna.

Pro Vercelli: Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi; Iotti, Corradini, Saco, Renault; Mustacchio, Comi, Della Morte. A disposizione: Valentini, Rigon, Gentile, Perrotta, Louati, Calvano, Macchioni, Vergara, Anastasio, Silvestro, Arrighini, Guindo. All. Paci.













Arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa