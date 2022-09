Incontro con i candidati di Alleanza Verdi Sinistra, Giobbe Covatta e Fiammetta Rosso, domenica mattina, alle 11,30 davanti al bar Cavour.

La tappa vercellese della campagna elettorale della formazione di sinistra, che si presenta in coalizione con Pd, + Europa e Impegno civico prevede, oltre all'iniziativa delle ore 11,30 in piazza Cavour anche una tappa a Trino per una manifestazione in programma alle 14,30 davanti alla centrale Fermi.