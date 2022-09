Casa di Riposo di piazza Mazzini: Corsaro replica al Pd

«Il Comune di Vercelli è sempre stato vicino alla Casa di Riposo di piazza Mazzini e ne ha sostenuto i progetti, ma non dà indirizzi gestionali al Consiglio di Amministrazione dell'ente né interviene sulle questioni relative ai bilanci di una ex Ipab. E' palese che la pandemia, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, abbia creato problemi a molte strutture, compresa quella di piazza Mazzini, ma ritengo che il Consiglio di Amministrazione stia mettendo in campo le misure necessarie a fronteggiare la situazione». Chiamato in causa dall'interrogazione del Partito democratico, il sindaco Andrea Corsaro interviene sulla situazione della Rsa vercellese.

Sulla questione, Corsaro non risparmia stoccate ai consiglieri di minoranza: «Mi sorprende quest'interrogazione da parte di chi, pochi mesi fa, ha votato contro una variazione di bilancio nella quale, tra l'altro, si destinavano 100mila euro di contributo straordinario a sostegno dei progetti della Casa di Riposo - dice il sindaco -. Dopo il covid, molte strutture assistenziali faticano a mettersi a regime, soprattutto sul fronte degli inserimenti autorizzati dalle Asl. Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Vercelli ha messo in campo importanti interventi per fronteggiare questo momento di difficoltà e opera con attenzione nell'interesse dell'ente e dei servizi che vengono erogati agli ospiti».

Sul fronte economico, nel corso dell'estate, la Rsa ha messo in vendita un lotto di terreni agricoli, il cui valore era stimato in 887mila euro, portando a casa 900mila euro, grazie a un'offerta superiore di 13mila euro alla base d'asta.

«La Casa di Riposo ha vissuto il dramma dell'epidemia - conclude il sindaco - Ma il suo Consiglio lavora bene e l'amministrazione si è sempre adoperata per sostenerne i progetti».