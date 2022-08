Italexit: raccolta firme per partecipare alle Politiche

Italexit si prepara alle prossime Politiche e, anche sul territorio vercellese, prosegue con le attività di incontro e approfondimento con i referenti regionali e nazionali.

«In questi giorni - si legge in una nota - si è svolto il consueto incontro di coordinamento provinciale al quale ha partecipato Jessica Costanzo, parlamentare e neo coordinatrice regionale di Italexit. Si è parlato di futuro sia attraverso i temi generali e nazionali in agenda, ma ancor di più focalizzandosi su Vercelli, la sua provincia, la nostra comunità».

Andrea Messano, Loris Lazzaretti, Riccardo Foti e gli altri consiglieri hanno ragionato insieme a Costanzo sulle iniziative che prossimamente troveranno la loro manifestazione pubblica.

«Italexit - ricordano - sarà impegnata nella raccolta delle firme che consentano la partecipazione del partito alle elezioni politiche del 25 settembre 2022».

Le firme saranno raccolte al banchetto/gazebo secondo il seguente calendario: martedì 2 agosto e venerdì 5 agosto al mercato in piazza Cavour; sabato 6 agosto in via Veneto angolo corso Libertà; e ancora martedì 9 e venerdì 12 agosto al mercato, nella zona di piazza Cavour.