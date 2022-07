"Vercelli cavalleresca": festa patronale al Museo Leone

Lunedì 1° agosto alle 17.30 in occasione della festa patronale, il museo Leone, che da oltre cento anni narra la storia e custodisce le tradizioni di Vercelli e del suo territorio organizza l’appuntamento dal titolo Vercelli Cavalleresca: di Templari, nobili Condottieri e altri guerrieri a cura del conservatore Luca Brusotto e del suo vice Riccardo Rossi. La conferenza condurrà alla scoperta di mitici personaggi che hanno fatto la storia della città e del territorio tra medioevo ed età moderna, fino all’epoca risorgimentale.



La patronale sarà inoltre l’occasione per valorizzare il ricco patrimonio librario del Museo Leone e quindi di tutti i Vercellesi: con il biglietto d’ingresso di 10 euro si potrà infatti contribuire ad un delicato restauro che coinvolgerà ben sei volumi della biblioteca antica di Camillo Leone. Cinque preziose Cinquecentine e un manoscritto del XVII secolo per i quali è indispensabile iniziare un lavoro di recupero poiché danneggiati da una infiltrazione di acqua in biblioteca verificatasi oltre venti anni fa. Al termine della conferenza ci sarà un brindisi per festeggiare la patronale.

Per assistere alla conferenza è obbligatoria la prenotazione ailo 0161.253204 o 3483272584.