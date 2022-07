Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, 10 luglio, per una donna che si è infortunata nella zona del Santuario del Cavallero, a Coggiola. Non potendo proseguire la sua marcia, è stato subito lanciato l’allarme.

Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino che hanno provveduto a portare la malcapitata fin giù in paese a bordo di una barella. In seguito, è stata affidata alle cure del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso in codice verde.