Piccoli insetti neri che oltrepassano le zanzariere

Caro direttore, da più di un mese chi abita in viale Garibaldi e nelle vicinanze é 'visitato' da una miriade di piccoli insetti neri che riescono a oltrepassare agevolmente le zanzariere per infilarsi nelle finestre e nelle case. Pare che, in coincidenza con gli eventi dei prossimi giorni, finalmente si provveda alla disinfestazione. Forse noi, comuni cittadini, non ce la meritavamo prima? Allego un breve filmato.