Riva Vercellotti: «Gli Alpini sono un patrimonio nazionale, giusta l'approvazione della nuova Legge»

“Il Valore Alpino rappresenta non solo il riconoscimento ai tanti valorosi alpini che hanno segnato con il loro sacrificio la storia del nostro Paese, ma indica l’obiettivo di porre al centro della vita delle comunità i valori di impegno civile di tanti volontari, protagonisti nelle attività di presidio e di intervento di fronte alle emergenze e alle necessità dei territori”. Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti con l’approvazione in Consiglio regionale, nel pomeriggio odierno, della legge proposta dal Gruppo di Fratelli d’Italia.

“Gli Alpini sono un patrimonio nazionale ed è doveroso che anche il Piemonte onori questo profondo legame con la storia ed i valori che ancora oggi dimostrano. Solidarietà, sacrificio, impegno, lo vediamo nei vari interventi di emergenza; lo abbiamo visto in questi due anni di pandemia nelle varie attività di prevenzione a fianco delle autorità sanitarie: il contributo degli Alpini non è mai mancato ed è sempre stato caratterizzato da impegno, tenacia, discrezione. Grazie a questa legge – continua Riva Vercellotti - potranno dunque essere promossi e sostenuti progetti realizzati con la Protezione Civile e il Soccorso Alpino; pensiamo, a titolo esemplificativo, a corsi di formazione dedicati alla tutela dell’ambiente e del territorio, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Potranno inoltre essere finanziati interventi educativi per sensibilizzare i più giovani ai valori di condivisione e di rispetto delle regole di cui gli Alpini sono da sempre portatori. La Regione istituirà altresì borse di studio rivolte agli studenti per ricerche ed elaborati sull’attività del corpo degli Alpini e sul ricchissimo patrimonio storico, letterario e musicale che esso conserva e tramanda in un secolo e mezzo di vita, promuovendo altresì seminari e viaggi d’istruzione sui luoghi legati alla loro memoria. Tutti avvertiamo un profondo senso di gratitudine e riconoscenza verso gli Alpini. Per questo – conclude Riva Vercellotti – l’obiettivo di valorizzare il Valore Alpino dovrà abbracciare tutto l’anno con iniziative ed eventi, soprattutto nel coinvolgimento delle scuole e dei giovani”.