Trino, nuovo allarme maltempo: si prevedono venti a 110 km l'ora

Trino è ancora alle prese con la conta dei danni derivanti dal maltempo che nella serata di giovedì si è abbattuto sul centro storico e già è in arrivo un nuovo allarme maltempo.

leggi anche: «E' PASSATO IL FINIMONDO»

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, sono previsti forti temporali sul territorio: fenomeni temporaleschi si svilupperanno a partire dalle 14 -15 sulle Alpi per poi evolvere rapidamente verso est. Sono probabili grandinate di grosse dimensioni con "pietre" che potranno raggiungere anche il diametro di 5 o 6 centimetri e venti superiori ai 110 km/h.

«Dopo le forti precipitazioni di ieri, che hanno causato diversi problemi nel nostro Comune, chiediamo a tutti i cittadini di non abbassare la guardia e di mettere in sicurezza i propri averi per evitare di arrecare danni a soggetti terzi» è l'invito del sindaco Daniele Pane.