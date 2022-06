Seso assume 5 dipendenti: 3 potenzieranno lo spazzamento strade

Sono cinque i nuovi addetti che presto entreranno nell’organico di Seso Ambiente, la società in house del Comune di Borgosesia che, risanata dall’attuale amministrazione, dopo aver inaugurato il centro di raccolta di Plello e dopo aver ampliato il proprio territorio di azione grazie a una convenzione con la Provincia di Vercelli, ora aumenta anche il numero dei dipendenti.

«Assumiamo cinque nuovi addetti – dice Marisa Varacalli, Amministratore Unico –: tre assegnati allo spazzamento e due autisti con patente C, uno dei quali è una donna: sono posti a tempo indeterminato, con contratti di qualità, che tutelano il lavoratore. I nuovi addetti lavoreranno solo sul territorio del Comune di Borgosesia, per migliorare ulteriormente la cura della città – aggiunge Varacalli - abbiamo l’obiettivo di inserire il turno di spazzamento pomeridiano, in modo da garantire la costante pulizia delle strade, aiuole e cigli».

Molto soddisfatto dell’andamento di Seso è il vicesindaco Fabrizio Bonaccio, che ha sempre seguito da vicino l’operatività della Società e ha fattivamente contribuito alla sua riorganizzazione: «Abbiamo risollevato e riorganizzato Seso Ambiente – commenta Bonaccio - ora è un piacere vedere che non solo è una società sana e operativa, ma che è anche in grado di offrire nuovi posti di lavoro. Ringrazio dunque il manager Dario Pavanello per l’ottima gestione: i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro svolto con professionalità e competenza».