Musica e street food: le novità della Fattoria "diffusa" - foto e video

Musica, street food e momenti di relax. Una delle idee sicuramente apprezzate della versione "diffusa" della Fattoria in Città sono gli angoli musicali dove il gruppi e i solisti vercellesi possono esibirsi regalando piacevoli intermezzi musicali ai vercellesi.

Nel pomeriggio, in piazza Cavour, si sono esibiti Garavana SG & friends, proponendo musica italiana e i grandi successi dei cantautori più famosi; nella zona di corso Libertà vicino alla Mondadori il duo chitarristico composto da Paolo Sala e Manuel Leccese ha offerto un assaggio del nuovo progetto musicale Salamaluba; in viale Garibaldi il duo jazz Giulia & Marco ha proposto suggestive improvvisazioni. E poi ancora: musica in via Veneto; pop rock in Via dei Mercati, Davide Cuzzocrea in piazza D'Azeglio e Mistery Sounds al Porto della Birra di via Foà.

Affollati, già all'ora dell'aperitivo, anche i punti dello street food vercellese allestiti in viale Garibaldi e in diverse altre zone della città (ad esempio lungo l'asse che da Via dei Mercati porta a via Foà): la versione "diffusa" della Fattoria sembra essere gradita.