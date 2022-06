Psichiatria, prestazioni in crescita del 35%. L'Asl potenzia il servizio con la telemedicina

Grazie alla telemedicina l'Asl Vercelli potenzia l'attività della Psichiatria aumentando i servizi a favore degli assistiti della Valsesia e delle zone decentrate rispetto a Vercelli. E' la risposta a un bisogno emerso con prepotenza in seguito all’arrivo della pandemia. La Psichiatria dell’Asl di Vercelli, soltanto negli ultimi 6 mesi del 2021, ha gestito 2.644 contatti attivi fra consulti e prime visite e complessivamente ha registrato un aumento del 35% delle prestazioni sanitarie.

A illustrare le novità in vigore da mercoledì 1 giugno è stata Eva Colombo, manager dell'Asl Vc, intervenuta a Borgosesia per la presentazione del nuovo servizio, insieme al direttore della struttura di Psichiatria dell'Asl, Luca Tarantola.

«La telemedicina, che ci permette di effettuare visite e consulti anche nelle sedi decentrate, rappresenta un’opportunità per implementare i servizi ai nostri utenti – commenta Tarantola – valorizzando anche gli infermieri e gli educatori che fanno parte del nostro staff, particolarmente preziosi anche a fronte di una carenza di specialisti che si osserva a livello nazionale. Il paziente non viene mai lasciato solo durante i collegamenti da remoto con lo psichiatra, che avvengono in presenza dei nostri operatori».

Tornando alle novità: dal 1° giugno cambiano gli orari di apertura del Centro di Salute Mentale di Borgosesia, che grazie alla Telemedicina offrirà 7 giorni su 7 servizi di supporto ai propri assistiti della Valsesia. Il Centro di via Marconi 30 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 per svolgere prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative programmate e urgenti; nei giorni di sabato e domenica dalle 8 alle 15,20 (escluse le festività principali) per lo svolgimento di prestazioni mediche specialistiche programmate in telemedicina e teleconsulto da parte del medico in turno all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli.

Cambiano anche gli orari di attività del Centro diurno di Gattinara, in corso Vercelli 159: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (escluse le festività) sarà aperto per prestazioni riabilitative specialistiche; inoltre nell’ambulatorio di Gattinara le attività infermieristiche, con possibilità di visite mediche specialistiche solo programmate (non in regime di emergenza-urgenza) in telemedicina e teleconsulto, si svolgeranno esclusivamente nelle giornate di lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 12 alle 15.

Anche a Santhià viene introdotta la telemedicina, fruibile solo in modo programmato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (orario di apertura dell’ambulatorio, situato in corso Matteotti 24).