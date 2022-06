Padre di 4 figli muore in tragico incidente stradale, il ricordo dell’ASD Cavaglià

La notizia della tragica scomparsa di Giuseppe Valentino, a soli 47 anni, in un incidente stradale ha profondamente scosso la comunità di Cavaglià come un fulmine a ciel sereno. Padre di quattro figli e imprenditore, Valentino era molto conosciuto nella zona, specialmente in ambito sportivo.

Per molti anni, infatti, ha fatto parte della grande famiglia dell’ASD Cavaglià, col ruolo di vicepresidente. A piangerlo, in queste ore, la società di calcio del paese: “Una batosta, non volevamo crederci – ricordano commossi i dirigenti – Era una persona estremamente presente, si faceva in quattro per dare una mano. Non ha mai fatto venire meno il suo contributo”.

Nel suo ricordo, hanno avuto ugualmente luogo i tornei giovanili in programma nel pomeriggio di ieri, 29 maggio. “Mancherà tutto di lui – concludono – Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”. Solo due settimane fa aveva preso parte alla partita di calcio, a scopo benefico, tra l'amministrazione comunale e l'ASD Cavaglià. Al momento non è ancora nota la data dei funerali.