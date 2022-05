Scontro auto - bici: 11enne ricoverato al Regina Margherita

Momenti di grande preoccupazione, nella serata di lunedì, a Crescentino, dopo che un 11enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio in via Ravarino.

Il ragazzino, a bordo di una bici, si è scontrato con una Lancia Y condotta da una donna: nell'impatto è finito a terra, picchiando violentemente il capo. I soccorsi arrivano in pochi minuti: per il piccolo, che frequenta la prima media nella cittadina, si decide il trasporto in elisoccorso al Regina Margherita di Torino: in serata, dall'ospedale torinese, arrivano notizie rassicuranti sulle sue condizioni. Ha rimediato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita, per fortuna.

Illesa ma sotto shock la donna al volante, che si è subito fermata a prestare soccorso. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.