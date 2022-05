Skating: soddisfazioni dai più piccoli

Continuano gli ottimi risultati per i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione della 3 tappa regionale AICS 2022, disputata a Castelletto d’Orba (Al).

Nella seconda tranche di gara, la categoria “Pulcini Basic 2014 F.le”, è stata dominata dalle determinatissime Erica RAINERI, Greta FOLLA e Lucrezia LANZA, rispettivamente oro, argento e bronzo, fantastiche nelle loro prove in questa numerosa categoria.

Ma le soddisfazioni sono continuate anche nella categoria “Primi Passi Basic 2016 F.le”, con bellissime e coinvolgenti prestazioni di: Bianca CARDANO oro, Matilda CHIODELLI bronzo e Aurora ROSAS quarta.

Le giovani atlete Skating, presentando dei programmi di gran precisione tecnica accompagnati dalla delicatezza del loro elegante stile, hanno pattinato i loro coinvolgenti programma di gara, con grande grinta e determinazione. Il vivaio Skating si dimostra anche in questa stagione ricco di valide nuove talentuose atlete, un grande vanto per il Presidente Marinella Gibin che con il suo silenzioso ma instancabile e prezioso lavoro può gioire attraverso i sorrisi dei suoi mini, grandi atleti.