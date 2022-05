Il Comune amplia la videosorveglianza. Le nuove zone coperte dal servizio

Sicurezza: parte il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino, collegato al bando che, nelle scorse settimane, ha visto il Comune di Vercelli ottenere 100mila euro dal ministero dell'Interno.

I fondi statali, grazie a una variazione di bilancio approvata nel Consiglio comunale di giovedì, verranno integrati da altri 100mila euro di risorse dell'ente. I nuovi punti di ripresa sono previsti in aree a ridosso del centro, già sorvegliato dagli occhi elettronici collegati con le centrali delle forze dell'ordine: le nuove installazioni riguarderanno l'area di piazza Cesare Battisti, via Tasso e Massaua; piazza Mazzucchelli, l'area della rotonda di corso Prestinari, corso Fiume, via Paggi e largo Brigata Cagliari; infine altre telecamere saranno installate nella rotonda di via Paggi, via Tasso, via Trino e via Foscolo.