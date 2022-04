Vercelli: arrivano 100mila euro per potenziare sicurezza e videosorveglianza

Con un progetto da 200mila euro - 100mila dei quali stanziati dal ministero dell'Interno - Vercelli potenzia il sistema di videosorveglianza e il collegamento tra banche dati e centrali operative comunalie e delle forze dell'ordine. Nella giornata di giovedì sono stati resi noti somme e comuni destinatari dei fondi ministeriali per la sicurezza e il capoluogo si vede co-finanziato al 50% l'intervento che era stato annunciato dal sindaco Andrea Corsaro lo scorso autunno, quando la polemica sulla sicurezza aveva tenuto banco per diverse settimane, creando più di una tensione all'interno della maggioranza.

«Attraverso questo progetto e grazie anche ai fondi ministeriali - spiega Corsaro - andremo ad aumentare videocamere e sistemi di controllo nella zona di piazza Mazzucchelli e corso Prestinari dove erano state segnalate diverse criticità. Era un progetto che avevo illustrato a grandi linee anche in Consiglio comunale e che aveva avuto l'appoggio di tutti i gruppi di maggiornaza».

Accanto a questo investimento, il Comune nel frattempo ha portato avanti il piano di assunzione degli agenti della Polizia locale e, insieme alle altre forze dell'ordine, partecipato alle attività di controllo disposte nella stagione invernale.

All'interno della medesima garduatoria, oltre a Vercelli ottengono fondi per progetti legati alla sicurezza anche Prarolo (30mila euro su 61mila 200 del progetto); Ghislarengo (27mila 800 su 57mila 600); BorgoVercelli (25mila 200 su 101mila 100); Rive (15mila su 32mila 500); Buronzo (10mila su 45mila 700); Palazzolo (15mila su 36mila 900); Pezzana (14mila su 41mila 500); Fontanetto Po (4mila su 15mila 600); Borgo d'Ale (8mila 250 su 27mila 500); Crescentino (40mila euro su 159mila 400); Varallo Sesia (10mila su 50mila); Quarona (5mila su 43mila 200); Lamporo (1.500 euro su 81mila 500); San Germano (15mila dei 43mila euro a progetto); Arborio (37mila 500 euro per un progetto da 69mila900); Caresana (34mila su 68mila); Costanzana (30mila su 60mila).

«Grazie al buon lavoro della Lega al Governo e all’impegno di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni, sono stati destinati 27 milioni di euro per i progetti di videosorveglianza urbana - commentano il parlamentare Paolo Tiramani e il segretario cittadino della Lega Gian Carlo Locarni -. C'è soddisfazione perché tra i 416 Comuni ammessi al finanziamento, ce ne sono diversi della provincia di Vercelli. Si tratta di interventi importanti per il nostro territorio poiché vanno a migliorare la sicurezza per i cittadini, offrono sostegno all'attività delle forze dell’ordine e supportano le politiche di sicurezze già messe in atto dalle amministrazioni comunali».