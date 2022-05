Ultimo secondo: il College va a... Rotoli

Mancano due-secondi-due al suono della sirena: siamo alla Palestra Lanino dove – per il campionato esordienti di basket– si affrontano i Vercelli Bugs e i College Basketball.

I Bugs hanno vinto tre frazioni, i College due. Se vincono la sesta e ultima frazione si portano sul tre a tre.

Certo, in caso di parità i Bugs risulterebbero comunque vincitori grazie alla differenza canestri. Ma sarebbe la prima volta: perché nelle sette precedenti partite i ragazzi allenati da Adriana Coralluzzo e Giorgio Labascio hanno sempre vinto nettamente, senza mai ricorrere alla differenza canestri.

Succede però che a due secondi dal termine i Bugs beneficiano di due tiri liberi che, si sa, non sono come i rigori nel calcio, specialmente tra i giovani. Insomma, ne vengono trasformati pochi. Con tutta la freddezza e con tutta la determinazione che ha nel corpo Luca Rotoli mette a segno il primo e poi anche il secondo. Vittoria sofferta, da film. Da abbracci infiniti tra i componenti della squadra, tutti attorno a Luca Rotoli, eroe della giornata.

Rivediamo brevemente le sei frazioni di gioco.

Prima frazione. La portano a casa i Collage, meritatamente. Bugs 4 College 8.

Seconda frazione. Dominio Bugs dal primo all'ultimo secondo: Bugs 11 College 0.

Terza frazione. All'insegna dell'equilibrio. Vincono, ma soffrendo, e per un pelo, o meglio per un punto i ragazzi della Coralluzzo: Bugs 5 College 4.

Quarta frazione. per due minuti (4 a 4) la partita è combattuta, poi i Bugs, con uno Spinelli spigliato e in gran forma, prendono il largo. Applausi per due canestri di ottima fattura realizzati da Bonetti e Cerone. Bugs 12 College 4.

Siamo tre a uno per i padroni di casa.

Quinta frazione. Bugs sottotono, con troppi errori e troppe indecisioni, e gran bella reazione degli ospiti, che vincono meritatamente: Bugs 2 College 10.

Siamo 3 a 2. I College, per vincere, devono imporsi nell'ultima frazione ma realizzare più punti.

Sesta frazione. All'insegna dell'equilibrio, con i College che puntano al pareggio (vincendo la frazione). Ma nei due secondi finali il bravo Rotoli (oggi al di sotto dei suo standard come punti) sul punteggio di 3 a 4 realizza due tiri liberi con la freddezza di un giocatore fatto e finito. Bugs 5 College 4.

Hanno giocato: Bonetti (6), Rotoli (4), Brusa (4), Tarello (2), Spinelli (13), Xaxhiasi, Panico, Bassini, Marangoni (5), Perucca, Vucaj (3), Cerone (2).

Allenatore Adriana Coralluzzo. Vice allenatore Giorgio Lobascio.

Bugs 14 College 10.

(Calcolo punteggio: 3 punti per la vittoria di una frazione, 2 in caso di pareggio, 1 per le sconfitte)

Canestri: Bugs 37 College 30.

Soddisfatta per la prestazione Adriana Coralluzzo. La squadra cresce e il gruppo c'è. Lo dimostra per esempio la presenza di Marinato (non disponibile) a tifare per i compagni.

Un gran bel gruppo e 8 partite vinte su 8 giocate è “tanta roba”, no?