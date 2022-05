"I segreti della Duchessa di Berry”: incontro con Carola Bianco di San Secondo

Una storia che fa da cornice a un’altra storia, una vicenda di famiglia, con qualche sfumatura di mistero, che si intreccia alle vicende politiche ottocentesce, tra il Regno dei Borbone e l’Impero Austroungarico. È questo il viaggio proposto da Carola Bianco di San Secondo nel suo romanzo “I segreti della Duchessa di Berry” (Il Canneto Editore) in cui esplora le vicende che vedono cone protagonista la sua trisavola Maria Carolina Borbone delle Due Sicilie Duchessa di Berry.

E' un incontro con l'autore che riporta al clima affascinante e avventuroso delle vicende della grande nobiltà ottocentesca quello in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio, alle 17, al Piccolo Studio. Ospite della rassegna comunale è Carola Bianco di San Secondo, che dialogherà con l'assessore Gianna Baucero proprio sul romanzo che vede come protagonista la sua antenata.

«"I segreti della Duchessa di Berry", "è un romanzo storico, che introduce anche alcune concessioni alla fiction ed in parte di fantasia - spiega Baucero - l'autrice narra le vicende di una sua antenata che ha vissuto una vita avventurosa, la storia di una donna affascinante e coraggiosa che mantiene sempre vivo l'interesse e la curiosità del lettore».

Torinese, appassionata della storia dell’ottocento, l'autrice, dopo la laurea in Storia della Critica d’Arte, si è dedicata per più di venti anni all’organizzazione di eventi privati ed aziendali e all’attività di pubbliche relazioni. Da alcuni anni collabora con una primaria Casa d’Aste italiana, realizzando così anche la sua grande passione per la storia dell’arte.