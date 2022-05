Festa dell'Europa in piazza Cavour

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la Festa dell’Europa, organizzata dal Centro Europe Direct del Comune di Vercelli per stimolare il senso di appartenenza europea della cittadinanza.

L’appuntamento, dal titolo “Giovani: tesoro d’Europa - alla ricerca del nostro futuro”, è per la mattina di giovedì 12 maggio dalle ore 8.45 alle ore 12 in piazza Cavour e piazza di Palazzo Vecchio.

Il 2022 è l’“Anno europeo dei giovani” «e sono proprio i giovani - sottolinea il sindaco Andrea Corsaro - a essere i protagonisti di questo evento dedicato in particolare agli studenti delle scuole medie e superiori di Vercelli, che prenderanno parte a laboratori ludico-formativi e a iniziative di cittadinanza attiva, e avranno occasione di esprimere la propria opinione sul futuro dell’Europa, contribuendo ad implementare la piattaforma online dedicata alla Conferenza sul Futuro dell’Europa».

Attraverso una Caccia al tesoro, che si svolgerà tra le due piazze citate nelle quali saranno dislocati 12 diversi stand, i ragazzi verranno coinvolti in attività e quiz su politiche, storia e priorità dell’Unione Europea, per arrivare a comporre, attraverso indizi che otterranno da ogni stand, frasi relative all’UE, e saranno invitati a scrivere su un tabellone una parola o una frase significativa dalla quale dovrà emergere come loro stessi immaginano o desiderano l’Europa del futuro. Il risultato delle attività realizzate e le frasi ottenute verranno caricati dal Centro Europe Direct Vercelli sulla piattaforma dedicata alla Conferenza sul Futuro dell’Europa creata appositamente da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea.

Le attività saranno accompagnate da musiche e canzoni e l’evento terminerà con performance artistiche e musicali e con la distribuzione di gadget personalizzati. L’evento è organizzato in collaborazione con il Servizio Civile Vercelli, CO.VER.FO.P., Ufficio Scolastico Territoriale, Cooperativa Sociale Alemar, Cooperativa Sociale Start e Associazione Itaca.