Cinque nuovi civich in servizio in città; due a Santhià, uno a Livorno, Tronzano e Coser - FOTO

Cinque nuovi agenti di Polizia locale hanno ricevuto, nella mattina di mercoledì, il distintivo di servizio al termine del corso di formazione regionale, organizzato e gestito dal Comando di Polizia locale di Vercelli, con la direzione tecnica del comandante Ivana Regis. In un clima di festa e di orgoglio per gli obiettivi raggiunti, Carolina Clemente, Elena Fasano, Adriana Lariccia, Richard Lillaz, Barbara Stella Signorile hanno ricevuto dalle mani del sindaco Andrea Corsaro la "placca distintiva", simbolo dell'immissione a ruolo degli stessi. Insieme a loro i colleghi Andrea Capello, per Livorno Ferraris; Fabio Ranghino e Luisa Valdo che entrano in servizio a Santhià; Diego Rossini che lavorerà a Tronzano e Luca Tascini, in forza all'Unione Coser e un'altra cinquantina di neo agenti provenienti da tutto il Piemonte che, a Vercelli, hanno seguito le lezioni dell'89° corso di formazione regionale per operatori di polizia locale neo assunti.

In piazza Zumaglini, i sindaci dei Comuni e delle Unioni di Comuni interessati, i familiari degli agenti, i consiglieri regionali e i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno festeggiato un momento importante nella carriera professionale dei neo assunti.

«Inizia oggi una carriera professionale che vi auguro ricca di soddisfazioni - ha detto nel suo saluto Corsaro, in veste di "padrone di casa" -: di certo sarà una carriera impegnativa perché il bisogno di sicurezza è sentito come prioritario dalla popolazione e voi siete chiamati a dare risposte immediate alle tante esigenze delle nostre città e dei nostri paesi».

In rappresentanza della Regione, Alessandro Stecco, consigliere e presidente della commissione Sanità, ha ricordato gli investimenti del Piemonte a favore del Corpo, mentre la comandante Regis ha rivolto il proprio saluto e i migliori auguri ai "giovani agenti" conosciuti durante il corso di formazione e orgogliosamente schierati sulla piazza. Ad accompagnare i momenti più significativi della cerimonia la banda di Torino che ha eseguito l'Inno di Mameli e alcuni brani composti da un civich.