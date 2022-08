Otto cani morti gettati in un fosso

Tocca agli agenti della Polizia locale indagare sul giallo degli otto cani ritrovati morti nella zona industriale, nella strada alla periferia della città che costeggia la roggia Molinara.

Un giallo che ha destato orrore in tutti coloro che amano gli animali. Le otto carcasse, ognuna infilata in un sacco della spazzatura, sono state abbandonati lungo una strada sterrata, poco lontano dall’area industriale.

Giovedì mattina un operaio di Ovest Sesia in zona si è imbattuto nei poveri animali, dando poi l'allarme. Tra gli animali ci sono un San Bernardo, un pechinese e un pastore tedesco, ma anche meticci e razze ancora da identificare. Così come è da appurare se gli animali avessero il microchip identificativo.

Per proseguire le indagini saranno importanti anche gli esiti degli esami autoptici che verranno eseguiti dal servizio veterinario dell'Asl dai primi accertamenti i cani sarebbero deceduti in un arco temporale ravvicinato, ma restano molti dubbi da dissipare su cosa sia accaduto, dove venissero tenuti in precedenza e come siano morti.

Già all'esame della Polizia locale anche le immagini acquisite da varie videocamere della zona nell'intendo di verificare il passaggio di mezzi "sospetti".