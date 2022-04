Canadà in lutto: addio a Carlin Barberis

Il Gruppo sportivo Canadà dice addio Carlo Barberis, Carlin, una colonna del rione e del centro sportivo. Aveva 83 anni e da oltre mezzo secolo era l'uomo sul quale tutti potevano sempre contare. E' morto nella sua casa, in via Walter Manzone, lasciando il nipote Alberto, gli affezionati Elisa e Fulvio e tutti gli amici del rione e del Gruppo Sportivo.

Commosso il ricordo degli amici del Gsd Canadà apparso poco fa sulla pagina Facebook della società: «Mentre cerchiamo le parole, ci rendiamo conto che nessuna potrebbe rendere l'idea di ciò che sei stato per il tuo amato Gsd Canadà. Possiamo solo ringraziarti per ciò che, in più di mezzo secolo, hai insegnato e donato a tutti noi. Te ne sei andato in punta di piedi, senza disturbare nessuno, come hai fatto per tutta la tua vita. Porteremo avanti il buon nome della Società, come avete fatto tu e tanti altri. Con immenso dolore ti salutiamo e non ti scorderemo mai. Ciao "Carlin" da tutto il tuo Canadà».

Per Barberis il gruppo sportivo e il rione erano veramente una parte di vita e di cuore, come testimoniano i post di molti dei ragazzi cresciuti nel quartiere: «Carlin una persona veramente speciale, dolce, gentile e disponibile davvero con tutti. Mi mancherà il tuo sorriso e la tua semplice dolcezza», scrive un'amica ricordandolo.

«A te che hai dedicato la vita ai tuoi ragazzi insegnando regole, rispetto, gioire ma anche accettare le sconfitte - aggiunge Federica Valeriano, un'altra sportiva molto nota nel rione - A te che sei stato il nonno, papà di migliaia di atleti... A te che ti sei fatto volere bene per la tua imprescindibile semplicità e umanità… Fai buon viaggio Carlin e veglia sul tuo Canadà come hai fatto fino a ieri».

Gli amici del gruppo sportivo e tutto il rione potranno salutare Barberis a partire dalle 9,30 di giovedì quando aprirà la camera ardente allestita al Centro Sportivo Maglione: il rosario è in programma mercoledì alle 17,30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore dove, giovedì alle 11,30, si svolgeranno i funerali.