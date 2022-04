Catricalà: Annullare la delibera che prevede l'aumento dei parcheggi

Sia l’assessore al bilancio, sia il Sindaco più volte ribadirono in quel Consiglio che se mai ci fossero state delle variazioni in tal senso, ne avremmo discusso tutti insieme. Ciò evidentemente non è accaduto ed è anche per questo che ho deciso di presentare una mozione dove chiedo di annullare la delibera che prevede a partire dal 2 maggio l’aumento dei parcheggi e la riduzione da due ore ad un’ora segnatamente dalle ore 13:00 alle ore 14:00, della sospensione del pagamento prevista per la pausa pranzo.