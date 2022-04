Forte vento, decine di interventi per pali, alberi e cornicioni pericolanti

Ripetuti interventi per cornicioni pericolanti, nella giornata di sabato. Il forte vento, che ha sprirato per tutto il giorno, ha causato non pochi problemi in diversi centri della provincia. Diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli, del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e Varallo Sesia e quello del distaccamento volontari di Santhià sono state impegnate a causa del forte vento in interventi per alberi, pali e cornicioni pericolanti. Tuttora le squadre sono ancora sul territorio impegnate nella messa in sicurezza.