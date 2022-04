Cavi elettrici tranciati dal vento: incendio e case senza corrente

Tra i vari danni causati dalle raffiche di vento che per tutto il giorno hanno battuto il vercellese, ha richiesto particolare attenzione la gestione di un incendio che ha avuto origine da cavi elettrici di 15000 volt divelti da alberi caduti per il forte vento.

Intorno alle ore 17 la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo, le squadre volontarie di Cravagliana, Alagna, Santhià e il Dos di Verbania, numerose squadre Aib sono intervenute per un incendio che ha interessato la zona delle frazioni di Borgosesia intorno a Lovario.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, per sopperire al disagio dell'assenza di corrente nelle frazioni rimaste isolate dalla rete a causa dell'incendio, i tecnici dell'Enel hanno posizionato dei gruppi elettrogeni.