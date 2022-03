Covid: quarta dose per le persone immunodepresse

E' iniziata la somministrazione della quarta dose di vaccino covid alle persone immunodepresse che hanno già completato, con due dosi più una addizionale, il ciclo vaccinale primario e che hanno ricevuto la terza dose da più di 120 giorni.

I vaccini utilizzabili sono quelli a mRNA, mentre Novavax, al momento, può essere utilizzato solo come ciclo primario in due dosi.

I soggetti che dovrebbero ricevere la quarta dose sono coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave;pregressa splenectomia;sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

I pazienti già in cura dai reparti possono essere vaccinati direttamente in ospedale. Tutti gli altri saranno contattati dall’Asl per fissare un appuntamento e recarsi nei centri vaccinali di Vercelli (all Piastra di largo Giusti) e Borgosesia (all'ospedale), attivi il sabato dalle 9 alle 15.30, per i mesi di aprile, maggio e giugno.