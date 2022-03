Immondizia in fiamme, nella mattina di lunedì, intorno alle 11 lungo l'argine del Canale Depretis nel Comune di Saluggia. Per domare il rogo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che si è occupata di spegnere l'incendio e di procedere alla messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo.