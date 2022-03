E' ancora in corso l'attività dei Vigili del Fuoco chiamati a intervenire per un incendio divampato in un appartamento di BorgoVercelli, in via Santa Caterina.

Dalle 13,15 il personale è al lavoro per completare le operazioni di messa in sicurezza: non risultano persone ferite o intossicate dal rogo ma i danni nell'appartamento sono rilevanti.