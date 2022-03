Boxe: Francesca Dell'Aquila oro al Torneo nazionale Mura

Prestigiosa affermazione per una giovane atleta del Boxing Club Pro Vercelli: Francesca Dell'Aquila si è infatti aggiudicata l'oro al Torneo Nazionale Mura, prestigiosa competizione di boxe che si è aperta oggi, venerdì 25 marzo, a Chianciano Terme.

La vercellese ha superato Maddalena Golino delle Fiamme Oro nella sezione Schoolgirl (14 anni) categoria 60 chilogrammi.

Un successo prestigioso che a Vercelli mancava da qualche tempo e che rende particolarmente orgogliosi dirigenti e personale tecnico della società presieduta da Tony Bisceglia e guidata da Gianni Caccavo.

«Boxing Club Pro Vercelli - si legge in una breve nota - condivide questa soddisfazione con il preparatore atletico Mattia Grasso Zambruno, il nutrizionista Stefano Canali, il tecnico Davide Berto e ai i nostri sponsor Ditta Edilia e Ottica Trabuio Profilo».

La notizia del successo vercellese alla competizione nazionale è stata subito rilanciata con legittima soddisfazione dall'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino: «I miei complimenti per l'oro conquistato da Francesca Dell’Aquila, che non fa che consolidare la tradizione dei campioni portati al successo dal Boxing Club Pro Vercelli del presidente Tony Bisceglia e con allenatori e tecnici guidati dal mitico Gianni Caccavo. Un oro importante in una competizione che negli anni aveva già portato medaglie alla società e che sono certo sarà di buon auspico per la crescita agositica di questa giovane atleta vercellese, che ha molte potenzialità e sta già raccogliendo prestigiosi successi. Un applauso a Francesca per questo meritato risultato».