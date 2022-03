«Accolta la mozione: finalmente il prezzo dei carburanti scende»

Accolta la mozione sul prezzo dei carburanti: Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia e parlamentare, esprime soddisfazione per l’accoglimento della mozione sul prezzo dei carburanti, da lui stesso firmata, depositata dalla Lega: «Il prezzo del carburante finalmente è sceso, e anche di parecchio: come sindaco di Borgosesia e deputato della Valsesia e del vercellese ho presentato con convinzione la mozione al Governo e ritengo una conquista personale il risultato conseguito a favore di tutti gli Italiani».

Tiramani sottolinea che, come sindaco, prima ancora che come deputato, si è fatto promotore di un’azione che ritiene indispensabile per le famiglie italiane: «Il prezzo raggiunto da gasolio e benzina, aggiunto ai rincari energetici e all’inflazione generalizzata, era oggettivamente insostenibile sia per le famiglie che per l’economia in generale. Spesso le stanze della politica sono lontane dalle strade dove si svolge la vita quotidiana delle persone – sottolinea il deputato – in questo caso chi, come me, facendo il sindaco vive a contatto con la gente non poteva non attivarsi per richiedere un intervento che andasse in soccorso dei cittadini: chi usa l’auto per andare al lavoro ha accusato un colpo fortissimo, non certo sostenibile a lungo. Ora l’auspicio primario è che torni la pace e l’assetto mondiale si ricostituisca, ma nel frattempo è dovere del Governo sostenere le famiglie italiane, già duramente provate dalla pandemia»