"Un fiore per la Pace", nel ricordo di Andrea Raineri

Sabato 26 marzo, alle 10, nel giardino del Seminario arcivescovile di piazza Sant'Eusebio 10, si terrà un breve momento alla presenza dell’arcivescovo Marco Arnolfo, volto a veicolare, attraverso l’arte contemporanea un messaggio di solidarietà e impegno per la Pace, contro tutte le guerre. Sarà una manifestazione fraterna, interreligiosa, ecumenica, di civiltà e di amicizia tra i popoli.

Partendo dalla lettura di una frase di Andrea Raineri, diverse personalità civili e religiose della comunità vercellese, deporranno, nel giardino del Seminario arcivescovile, Un fiore…per la Pace, all’interno dell’installazione “Lifecenter/Centrovitale” del talentuoso artista Massimiliano Fabris.

Alcuni fiori dell’installazione donati dall’artista, si tradurranno in un gesto concreto a sostegno della Comunità Ucraina, presente all’evento con una sua rappresentanza.

La manifestazione, inserita nel progetto “Una rosa…per Andrea” degli istituti comprensivi Ferraris e Liceo classico Lagrangia, nasce dalla collaborazione tra la Comunità scolastica e il gruppo Meic Vercelli “don Cesare Massa” - Punto Pace di Pax Christi. Una collaborazione volta costruire convergenze attorno all’impegno per la Pace, pescando da un grande bagaglio spirituale che senz’altro può trovare eco, anche se con tonalità diverse, in altri universi culturali e religiosi.

La ricerca artistica di Massimiliano Fabris, ci aiuterà a contemplare l’identità, l’unicità e la diversità di ciascun “fiore”, come singolo segno d’amore e singolo impegno per la Pace, che confluisce al tempo stesso nella coralità e nella bellezza di un giardino adorno, che non si rassegnerà mai alla guerra e alla sua ferocia.