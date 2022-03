Sistema in tilt: bloccato il concorso per infermieri

Si è bloccato il sistema, per un motivo al momento sconosciuto, inchiodando davanti al pc i 1.657 iscritti al concorso di infermiere per il quadrante Asl e Aso Novara, Vercelli e Vco che ora sono in atteda di sapere come e quando verra recuperata la prova.

Giornata di passione per i partecipanti a un concorso molto atteso nel mondo della sanità: il tilt del sistema ha impedito il regolare svolgimento della prova e ora il concorso dovr5à essere riorganizzato - si spera senza conseguenze per gli iscritti.

Il sindacato Nursing-Up in una nota parla di «problemi informatici, dovuti molto probabilmente a un cyberattacco, che hanno di fatto interrotto lo svolgimento della prova di concorso assunzioni a tempo indeterminato per infermieri del quadrante Asl Novara e Azienda Ospedaliera Maggiora della Carità di Novara, Asl di Vercelli e Asl Vco. Un fatto grave che rischia di avere importanti ripercussioni sul processo di assunzione di molti colleghi pronti a entrare in servizio nelle realtà aziendali sanitarie interessate».

Il segretario regionale Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, il segretario provinciale Nursing Up Novara Milena Germano, il segretario aziendale Nursing Up Asl Novara Micaela Natola, il segretario aziendale Nursing Up Asl Vercelli Paola Azzarino, il segretario aziendale Nursing Up Asl Vco Federico Oldrini, chiedono alle aziende interessate la massima celerità nella soluzione del problema individuando una strada che possa tutelare tutti gli infermieri che hanno sostenuto la prova concorsuale.

«Ci è stato detto che sarebbe anche circolata l’ipotesi d’invalidare il concorso, con tutte le ricadute, soprattutto in termini di tempo per indire una nuova prova d’esame, che una tale decisione potrebbe generare - spiegano in una nota -. Noi chiediamo a gran voce che gli infermieri che hanno partecipato alla prova odierna vengano in ogni modo tutelati e che le direzioni delle aziende sanitarie interessate agiscano nel modo più celere possibile per la soluzione del problema. Ricordiamo che la grande carenza d’infermieri in tutte queste realtà non è un tema astratto, che possa attendere oltre per una soluzione. Al contrario, si tratta di un problema concerto, tangibile e preoccupante, con cui è necessario fare i conti tutti i giorni e che va risolto celermente per fornire standard di servizi resi di qualità. Per questo auspichiamo che il problema informatico venga superato e le criticità affrontate velocemente in modo che tutto sia risolto a brevissimo, anche a tutela di tutti coloro che hanno partecipato alla chiamata del bando concorsuale. La necessità di nuovi infermieri nei reparti e nelle aziende sanitarie, infatti, non aspetta».