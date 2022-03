Concluso il restauro della Cappella Pettenati, San Marco svela un altro tesoro

Si sono conclusi in settimana i lavori di restauro della Cappella Pettenati, la "quarta navata" della ex chiesa di San Marco, aggiunta nel XV secolo al complesso duecentesco ora sconsacrato e di fatto sconosciuta ai vercellesi, dal momento che è rimasta per moltissimi anni proprietà privata e solo dal 2009 è entrata a far parte del patrimonio comunale (restando però finora inaccessibile ai visitatori).

La quarta navata era stata separata dal corpo della chiesa da tamponature sagomate a nicchia: i restauri hanno permesso di riaprire il collegamento e riportato alla luce l'ambiente riccamente decorato con volta affrescata a stelle, riemerso durante i lavori di risistemazione della copertura. L'opera più importante è un affresco di San Nicola da Tolentino; ci sono poi l'affresco che ritrae una coppia nobiliare, probabilmente i Pettenati, e l'affresco che si riferisce al miracolo del salvataggio di un bambino dall'annegamento nella vicina roggia.

Altre sinopie rivelano la volontà di realizzare affreschi successivi poi non eseguiti. La Cappella Pettenati, già ridotta a usi profani prima che la chiesa venisse sconsacrata, è stata acquistata dal Comune di Vercelli nel 2009 con l'obiettivo di salvaguardarne e recuperarne le decorazioni. Il suo recupero rappresenta un altro passo nella valorizzazione del complesso monumentale di via Galileo Ferraris che, ancora fino alla fine del mese, ospita la mostra "Francesco Messina, prodigi di bellezza".

Per il programma completo delle Giornate Fai di Primavera, nel vercellese e nel resto del Piemonte CLICCA QUI