Engas Hockey Vercelli, mister Punset: "Con Matera la squadra ha dominato e gestito"

In alto a destra, l'allenatore di Engas Hockey Vercelli, Sergi Punset. In basso a sinistra, Matteo Brusa, in rete contro il Matera.

Sergi Punset, mister di Engas Hockey Vercelli, analizza la vittoria conseguita al Palpregnolato ai per 9-5 ai danni di HP Matera.

“Abbiamo fatto ciò che dovevamo realizzare contro il Matera: vincere. I ragazzi hanno concretizzato tutto ciò di cui si era parlato in settimana, ma era comunque una partita che si poteva gestire male. I nostri avversari non avevano niente da perdere e questo rendeva il match insidioso. Negli ultimi sette giorni, complici la situazione degli infortuni, non eravamo riusciti a prepararci al 100%. Nonostante ciò, abbiamo reso nel modo migliore, gestendo e, in alcuni momenti, giocando molto bene. Possiamo dire di avere dominato tutto il match”.

HV è attesa da un periodo intenso a causa dei recuperi delle partite rinviate a causa della pandemia. Mercoledì sera (23 febbraio) andrà in scena, sempre al Palpregnolato, quello della dodicesima giornata contro Sarzana. Poi il secondo sarà con il Correggio in trasferta. Un periodo di fuoco.

Punset: “Sono partite importanti, come quella con il Matera. Non dobbiamo perdere la testa: noi siamo una squadra che deve salvarsi, non vincere il campionato. Sarzana ha battuto il Trissino (6-4 prima sconfitta per il dominatore di A1, ndr) e quindi mercoledì arriverà da noi al top del morale. Poi ci sarà Correggio, su una pista di parquet e contro avversari molto intensi. Certo, si tratta di due incontri importanti che dobbiamo gestire: faremo di tutto per vincere ma con la consapevolezza, in caso non andasse così, che il nostro obiettivo è raggiungere i punti necessari per la salvezza, poi tutto ciò che arriva in più va bene”.

Matteo Brusa, autore della sesta rete dei nerogialloverdi sul Matera: “Era una partita che assolutamente dovevamo vincere: non avendolo fatto da un po', era importante conseguire tre punti. Il campionato è ancora tanto lungo, ma abbiamo già giocato contro grandi squadre: il percorso è quello giusto, dobbiamo proseguire così. A livello mentale ci siamo.”Il punteggio finale con i lucani rischia di sminuire la natura reale della partita: “Abbiamo dovuto dare il 100%. Sapevamo che Matera è una squadra che quando viene lasciata giocare può mettere in difficoltà.”

Infine, anche il numero 17 di HV riflette sugli imminenti recuperi: “Si tratta di due incontri determinanti sia per la classifica di andata in ottica Coppa Italia, ma anche per continuare a far bene in quello di ritorno. Lo sono anche pensando ai play off: è vero che siamo partiti con l’obiettivo di salvarci, ma la nostra mentalità ci porta a guardare sempre un po’ più in alto, quindi i due risultati della prossima settimana saranno importantissimi”.