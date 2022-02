Gli appuntamenti del Carnevale Benefico

Seppure in versione smart e senza incontri nelle scuole e nelle case di riposo, il programma del Carnevale benefico vive, in queste settimane, tutti gli incontri tradizionali che risultano compatibili con le norme anti-covid.

Sabato mattina le maschere saranno alle 9 al tradizionale incontro in via Cesare Filippone, alle ore 10 incontro in via Pino De Maria, alle 11 Bicciolano e Bela Majin parteciperanno alla consegna delle chiavi alle maschere di Asigliano: l'appuntamento è nella sala del Comune. Nel pomeriggio gli incontri riprendono alle 16,30 con la visita all'Arcivescovo e, alle 17,30 con la partecipazione alla presentazione delle maschere del Canadà al centro sportivo del Rione

Nei giorni scorsi, un momento molto bello e apprezzato da tutti i partecipanti è stato l'incontro con i ragazzi della Rosa Blu ospitati al Boowling di Borgo Vercelli. Un momento di conoscenza, scambio e allegria che ha visto anche gli atleti e le maschere cimentarsi sulle piste alla ricerca dello strike.