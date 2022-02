Atena Trading apre uno sportello smart a Borgosesia

Atena Trading ha aperto al pubblico un nuovo corner smart di nel Comune di Borgosesia, nella centrale piazza Cavour: un punto di riferimento per i cittadini che unisce l’efficienza del digitale e i vantaggi di potersi affidare a personale esperto.

Per conoscere le forniture di luce e gas e le offerte di Atena, ma anche per informazioni per la lettura e il pagamento delle bollette, lo spazio di Borgosesia mette a disposizione una postazione innovativa, dotata di uno schermo con telecamera e di uno scanner.

Il funzionamento è semplice e alla portata di tutti: l'utente dovrà digitare sul monitor il proprio numero di cellulare e verrà ricontattato da un operatore di sportello che sarà visibile sullo schermo, e con il quale il cliente potrà dialogare come se fosse ad uno sportello tradizionale. Appoggiando sul ripiano del totem la propria bolletta o altra documentazione, poi, questi saranno scannerizzati e inviati all’addetto Atena con una condivisione in tempo reale.