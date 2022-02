Vento forte: guasti alla linea elettrica e disagi a catena

In alcune zone di Borgo d'Ale e di Moncrivello, dalle 12 circa si segnalano disagi per l'interruzione dell'energia elettrica a causa di un guasto sulla linea di distribuzione, provocato dal vento.

«Questo problema può procurare anche disfunzione dell'acquedotto con interruzione dell'erogazione - spiega il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno ai concittadini -. Il Comune si è attivato fin da subito per la richiesta di intervento di ripristino da parte di Enel Distribuzione. I tecnici di Enel sono già operativi in zona per le riparazioni del caso e ripristinare il prima possibile l'erogazione dell'energia elettrica. In relazione a quanto sopra è stato avvisato anche il gestore dell'acquedotto per le verifiche di funzionamento e ripristino dell'erogazione dell'acqua potabile. Comprendiamo il pesante disagio e speriamo che al più presto vi sia posto rimedio».

Secondo il Centro Meteo Piemonte, in alcune zone il vento sta spirando a velocità superiori ai 100 chilometri orari causando danni ingenti. Nel vercellese arrivano segnalazioni su situazioni di disagio per il Fohen anche dalla zona di Cellio, in Valsesia.