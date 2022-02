leggi anche: INFERNO SULLA A26

Le due le vittime si chiamavano Tommaso Corradini, 37 anni, residente a Monza, e Pietro Puricelli, 71 anni, residente a Pavia. Dieci i feriti ricoverati - due in codice giallo e 8 in codice verde - negli ospedali di Casale e Alessandria. Per rimuovere i quattro mezzi pesanti e la quarantina di auto coinvolte nei tamponamenti a catena che hanno paralizzato la circolazione in direzione Genova, sono state necessarie quasi nove ore di lavoro.