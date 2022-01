Vaccinazioni, da metà febbraio chiude l'hub di Caresanablot

Con il mese di febbraio torna al regime ordinario l'attività dei centri vaccinali dell'Asl di Vercelli: ultimata l'attività della task force che nel mese di gennaio è stata organizzata per garantire le 2000 vaccinazioni giornaliere necessarie per coprire la riduzione del periodo di validità dei green pass e assicurare l'obbligo vaccinale alle varie categorie man mano individuate a livello nazionale, il target scende e si potrà tornare a un regime ordinario.

«A Vercelli - si legge in una nota dell'Asl - resterà operativo l'hub vaccinale di Santa Chiara in via Farini, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 16.30. L'hub al centro fiere di Caresanablot verrà chiuso dalla metà del mese, terminerà la sua attività nei prossimi giorni con la conclusione delle persone prenotate».

In tutti gli hub vaccinali le modalità di accesso restano invariate: è quindi necessario ricevere la convocazione da parte dell'Asl, a meno che non si appartenga ad una delle categorie per cui è previsto l'accesso diretto (prime dosi, green pass in scadenza entro 72 ore, categorie con obbligo vaccinale)