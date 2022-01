Museo del Duomo: ampliati gli orari durante la mostra su Messina

In concomitanza con la mostra temporanea "Francesco Messina. Prodigi di bellezza. 120 opere a 120 anni dalla nascita", organizzata dall’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli, dal Comune di Vercelli e da Studio Copernico e allestita in tre sedi (Arca, Palazzo Arcivescovile ed ex Chiesa di San Vittore) il Museo del Tesoro del Duomo, nonostante il vigente orario invernale sarà aperto anche alla domenica, a partire dal 23 gennaio, dalle 14 alle 18.

La mostra di Francesco Messina infatti è l’occasione per iniziare il 2022 nel segno della grande cultura e, considerato che la Pinacoteca Arcivescovile ospita la sezione sacra delle sculture del grande artista italiano, la Fondazione ha deciso di aumentare gli orari di apertura del Museo, da sempre luogo in cui ripercorrere la storia della Vercelli sacra.

Questi dunque i nuovi orari del Museo del Tesoro del Duomo fino al 27 febbraio: dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato 9-12 e 14-18 e domenica dalle 14 alle 18. Per accedere non è necessaria la prenotazione, ma è obbligatorio il green pass rafforzato.

Tutti coloro che visiteranno la mostra di Francesco Messina avranno diritto ad uno sconto sul costo del biglietto del Museo.

Ripartono inoltre gli eventi di approfondimento delle collezioni con l’appuntamento, sabato 29 gennaio alle ore 15.30, con I cassetti della memoria: la scrittura, visita con laboratorio sensoriale di calligrafia organizzato nell’ambito del progetto Dedalo di ASL di Vercelli. L’evento avrà per filo conduttore la scrittura: quella dei manoscritti medievali, quella usata per tramandare leggende e nozioni, quella terapeutica e meditativa. Il costo del laboratorio a persona è di 10, gratuito per coloro che già hanno partecipato alle attività del progetto Dedalo.

Per informazioni sulle possibilità di visita, sulle aperture e sugli eventi è a disposizione la pagina fan della Fondazione su Facebook e il seguente indirizzo email: info@tesorodelduomovc.it