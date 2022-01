Santhià riapre il pit stop tamponi

Torna operativo, a Santhià, il pit stop tamponi. A seguito della richiesta del sindaco Angela Ariotti è stata resa operativa, a partire da venerdì 14 gennaio nella sede dell'Asl, in via Matteotti 24, la postazione per effettuare tamponi. Sarà operativa ogni mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.

«I tamponi sono riservati a coloro a cui lo indicherà il proprio medico di base o il Sisp, dunque non è possibile prenotarsi o ricevere assistenza in loco», precisa una nota del Comune. Intanto a Santhià, prosegue la crescita dei positivi: nella giornata di martedì sono 334 le persone positive registrate sulla piattaforma.

«È una grande soddisfazione essere riusciti insieme all’Asl a predisporre questa postazione in città: oltre a snellire le code nei luoghi dove vengono effettuati tamponi, dal punto di vista dell’utenza risulta nettamente più comodo recarsi in auto all’ora indicata dal proprio medico o dal Sisp per ricevere il tampone», commenta il sindaco Angela Ariotti.