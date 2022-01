Scontro in via Bertinetti: auto finisce contro una cancellata

La giornata si apre con un incidente nella zona ovest della città in via Bertinetti, che segna un po' il confine tra l'area residenziale e quella dei centri commerciali.

Per cause al vaglio della Polizia locale, due vetture sono entrate in collisione e una di queste è poi finita contro la cancellata di una delle ville della zona, abbattendola parzialmente.

Per i soccorsi, oltre al personale del 118 che si è occupato di verificare le condizioni di salute dei due automobilisti coinvolti nell'incidente, sono interventi anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che si sono occupati della messa in sicurezza delle auto e della strada.

Dalle prime informazioni le conseguenze per le persone non dovrebbero essere gravi: entrambi sono usciti autonomamente dalle vetture.