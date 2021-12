Auto si ribalta in via Gennaro: una persona finisce in ospedale

Una persona è finita in ospedale, nel pomeriggio di martedì, dopo un butto incidente, avvenuto intorno alle 15, a Trino. Un solo mezzo coinvolto: una vettura che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata in via Gennaro.

Nell'incidente la persone che si trovava al volante è rimasta ferita e incastrata all'interno della vettura: per estrarla è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che, successivamente, l'ha affidata al personale sanitario 118 per il trasporto in ospedale dove è arrivata in codice giallo.

I Vigili del Fuoco si sono poi impegnati per la messa in sicurezza della vettura e della strada.