La magia del dono: in piazza Cavour mercatino della solidarietà

E' in programma nel pomeriggio di oggi, domenica 28 novembre, “La magia del dono”, un mercatino della solidarietà con finalità benefiche, per dare una occasione di raccolta fondi e di visibilità alle associazioni del territorio. L’evento, promosso dal Centro Territoriale per il Volontariato, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vercelli e di Biella, sarà realizzato sia a Vercelli che a Biella, dove la manifestazione è già stata realizzata per diverse edizioni in passato.

L’evento prevederà la presenza di stand e banchetti delle associazioni locali che potranno realizzare azioni di raccolta fondi, attraverso l’offerta di piccoli oggetti e doni solidali in occasione del Natale. L’appuntamento a Vercelli è in piazza Cavour, dalle ore 14.

Le associazioni proporranno diversi oggetti a tema natalizio e gadget (come, ad esempio: panettoni, palline e decorazioni di Natale, calendari, adozioni a distanza, borse personalizzate, fiori, prodotti gastronomici, magliette….) che potranno essere degli ottimi regali solidali da condividere con le persone care. Durante la giornata, saranno organizzate attività di animazione, come creazioni artistiche con i palloncini e giocoleria, per intrattenere i visitatori, in particolare i bambini.

«Dopo il lungo periodo di inattività causato dall’emergenza Covid 19 – commenta Andrea Pistono, presidente di CTV - il desiderio è quello di ritrovarsi in una occasione di piazza dove le tante associazioni e realtà benefiche locali potranno incontrare la cittadinanza e raccontare il variegato mondo del volontariato».

«Siamo felici di proporre il mercatino anche a Vercelli – aggiunge Luca Vannelli, vice presidente CTV – e di dare una occasione alla cittadinanza non solo di conoscere le associazioni del territorio, ma di sostenerle grazie all’acquisto di regali etici, per festeggiare un Natale all’insegna della solidarietà e diffondere insieme la Magia del Dono».

Inoltre, per simboleggiare la comunanza di ideali solidali tra le associazioni e concretizzare le finalità benefiche del mercatino, CTV ha proposto alle associazioni aderenti di sposare un progetto benefico condiviso a cui donare una piccola parte del ricavato della giornata (10%). Per l’anno 2021, il progetto individuato sarà in favore dei migranti e a sostegno dell’emergenza sulla rotta balcanica e in Afghanistan. Il mercatino della solidarietà sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione del Covid 19; per accedere, sarà necessario il green pass.