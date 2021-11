Sabato si accendono le "Luci di Natale su Vercelli": addobbi in tutta la città e un grande albero in piazza Cavour

Luci di Natale in oltre 50 strade, un grande albero in piazza Cavour e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Paietta.

Vercelli si prepara al periodo natalizio allestendo addobbi a tema in tutta la città, dal centro alla periferia. Centro, Porta Milano, Porta Torino, Porta Casale, Isola, Cappuccini e per la prima volta anche il Concordia e via Valter Manzone al Canadà saranno illuminati con le luci a tema: un'iniziativa che ha visto la collaborazione dei commercianti, coordinati da Ascom, del Comune, di Atena Iren e di sponsor privati che hanno investito nelle zone in cui non ci sono negozi.

Una grande soddisfazione per l'assessore Mimmo Sabatino al lavoro da oltre un mese sul progetto delle luci natalizie.

Sabato pomeriggio, dalle 18, è in programma la cerimonia di accensione delle luci in tutta la città: l'appuntamento è in piazza Cavour ma, come l'anno scorso, potrà anche essere seguito in diretta streaming sui canali social del Comune.

«Siamo contenti di accendere le luci di Natale in presenza, insieme in piazza Cavour – dice il sindaco Andrea Corsaro – sarà un bel momento da condividere, i cittadini potranno assistere allo start ufficiale delle luminarie e ascoltare alcuni canti interpretati dal coro dei bambini delle Scuole Cristiane».

Hanno aderito più di 420 esercizi commerciali, distribuiti per 50 vie della città coordinate da altrettanti referenti, che, uno per ogni zona, hanno coordinato tutte le operazioni sotto la guida dell’assessore Sabatino. «Ci siamo impegnati per dare alla città un buon risultato, un clima natalizio il più sereno possibile – spiega – le luci sono quasi tutte posizionate, ed inoltre ci saranno le installazioni luminose in piazza Municipio e in piazza Palazzo Vecchio che sono state gradite negli scorsi anni, dai cittadini. Grazie ad Atena-Iren ci sarà anche una grande installazione in piazza Cavour, una sorpresa».