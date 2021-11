Schianto a Balocco: una ragazza in ospedale - foto

Schianto in autostrada, nella mattina di giovedì 18 novembre, all'altezza dello svincolo di Balocco: intorno alle 9 un'auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione con conseguenze rilevanti per la vettura e la sua conducente, finita in ospedale.

Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli e quella del distaccamento volontario di Santhià, che si sono occupate della messa in sicurezza dell'area e dei mezzi interessati.