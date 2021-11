Vercellae Municipium Romanum: tre monumenti raccontati da La Rete

"Vercellae Municipium Romanum" è il titolo dell'appuntamento dedicato al primo libro curato da La Rete che viene presentato sabato 13 novembre 2021 alle ore 15,30 nela Sala delle Cinquecentine del Museo Camillo Leone. L'appuntamento, aperto a tutti e a ingresso libero, richiede però di effettuare una prenotazione e di essere in possesso del gren pass per l'accesso alle sale.

In “Vercellae Municipium Romanum”, Undici Edizioni, Silvano Beltrame, Donatella Demichelis e Maurizio Roccato riassumono la storia e descrivono l'aspetto dei tre grandi edifici pubblici cittadini di epoca imperiale oggi localizzabili con certezza assoluta: l'anfiteatro, le terme e il porto-canale. Il testo, inoltre, offre una ricostruzione ipotetica di questi complessi, dedotta dai dati di scavo e dal confronto con altre strutture coeve e simili per tipologia, che mostra, per la prima volta, come poteva presentarsi una parte di Vercellae in epoca imperiale grazie a interessanti immagini 3D.

Il volume include il dvd del video-documentario che illustra i tre siti archeologici così come oggi si presentano, attraverso gli interventi in loco degli archeologi vercellesi Davide Casagrande, Donatella Demichelis e Fabio Pistan.

Per motivi sanitari la partecipazione all'evento è limitata a un numero massimo di 40 persone. Chi fosse interessato a presenziare deve prenotarsi inviando una e-mail all'indirizzo: prenotazionilarete@gmail.com In alternativa è possibile seguire l'evento sui social attraverso la pagina https://www.facebook.com/events/1534424960226999