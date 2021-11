Incidente d'auto per l'assessore Icardi

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto stamattina in corso Re Umberto, a Torino, mentre si stava recando a un evento istituzionale. A seguito dell'impatto con un altro veicolo, la vettura sulla quale viaggiava è finita contro un palo.

Icardi e il suo autista sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano, per gli accertamenti e le cure del caso: secondo le prime informazioni Icardi avrebbe riportato solo alcune contusioni dovute all’impatto con l’airbag.

Intanto, in una nota firmata dal capogruppo Alberto Preioni, tutti i consiglieri regionali della Lega esprimono «la propria vicinanza e i migliori auguri di pronta guarigione al nostro assessore Luigi Icardi e al suo autista. Siamo certi che l’incidente stradale che li ha visti coinvolti, e che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, non terrà Luigi lontano dalla sua attività istituzionale e dal suo quotidiano impegno per la Sanità del nostro Piemonte».